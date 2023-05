La maggioranza apre a proposte e correzioni | ma niente diritto di veto

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 8 maggio 2023) A 24 ore dal vertice convocato dal governo con le opposizioni in merito alle riforme istituzionali, le posizioni appaiono molto lontane. Il Movimento Cinque Stelle, con Giuseppe Conte, conferma l’asse col Pd sul no all’elezione diretta del presidente della Repubblica o del Consiglio e il sì a un’ipotesi di rafforzamento dei poteri del premier, sul modello tedesco. Dal lato del governo, il vicepremier Antonio Tajani, pur auspicando il dialogo, avverte: «Se l’opposizione farà muro, noi andremo avanti lo stesso, poi ci sarà il referendum». La, come aveva preannunciato la premier Giorgia Meloni già in campagna elettorale, è pronta a fare da sola. «Autonomia e presidenzialismo avanti tutta. Io sono il più convinto sostenitore di entrambe le riforme», dice il ministro agli Affari regionali Roberto Calderoli al Corriere. «La sinistra e Conte dovrebbero prendere ...