“La lotta alla criminalità organizzata dev’essere la priorità dei partiti politici” | le parole del direttore di WikiMafia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 maggio 2023) Si è conclusa a Milano la prima edizione del Festival Internazionale dell’Antimafia, promosso da– Libera Enciclopedia sulle Mafie. Una tre giorni articolata in 14 panel, nel corso dei quali sono stati affrontati diversi temi: dmafiecorruzione, passando dal cybercrimemassoneria, finolibertà di informazione e ai beni confiscati. La finalità principale del festival, che ha avuto comeartistico Pierpaolo Farina (sociologo edell’associazione), è stata quella di coinvolgere sempre più i cittadini e la politica per ricordare che lamafia è un impegno di tutti, ma soprattutto che questo impegno oramai non può essere solamente limitato ...