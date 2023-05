La Legione straniera di Pedro-Dalilo | “L’odore della morte non ti abbandona”

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 8 maggio 2023), in cifre l’11%task force terrestre dei Cugini d’Oltralpe. Nell’immaginario collettivo, armata senza confini composta da ‘rambo’ pronti a tutto, spinti ad arruolarsi dal desiderio (necessità?) di far perdere le proprie tracce. Nella realtà? Cos’è lae come ci si arruola? “Un corpo di elite delle Forze armate francesi, comandati da ufficiali francesi. Con stipendio, assistenza sanitaria, pensione esattamente come un qualsiasi funzionario statale”. A rispondere è Danilo Pagliaro, nato nel 1957 a Marina di Ravenna, dove il padre era nella Guardia di Finanza, ma fin da piccolo trasferitosi con la famiglia a Venezia: nel 1994, a 36 anni, si è arruolato inin Francia, dove – prendendo il nome...