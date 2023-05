La Lega Araba riammette la Siria di Assad dopo 12 anni | la nuova normalizzazione del regime è completata

(Di lunedì 8 maggio 2023) Continua il processo didelno di Bashar al-i viaggi in diversi Paesi del Golfo da parte del presidente e dei suoi uomini più vicini, arriva l’ufficialità sulla riammissione del Paese nella12di assenza dovuti alla dura repressione delle proteste all’origine della guerra civilena che ancora oggi vive i suoi ultimi sussulti. Il pugno di ferro con il quale ilreagì alle manifestazioni della popolazione, sull’onda delle Primavere arabe, provocò arresti di massa, torture all’interno delle ormai famigerati carceri del Paese e uccisioni indiscriminate facendo esplodere un conflitto, nel quale si sono presto presi la scena gruppi ...

La Siria che torna nella Lega Araba e diventa simbolo delle nuove distanze tra il mondo arabo e i sempre meno amati alleati occidentali. Di fatto a Washington non sanno se e come andarsene da quel pantano, senza il bis della fuga dall'Afghanistan. La decisione della Lega Araba di riammettere la Siria tra i propri ranghi, dopo essere stata sospesa per oltre un decennio, è stata criticata da Stati Uniti, Regno Unito e siriani ribelli. Secondo i ministri degli esteri della Lega Araba, dopo più di un decennio, la Siria è rientrata nella Lega Araba. Era stata espulsa nel 2011 a seguito della sanguinosa repressione delle proteste che hanno dato avvio alla guerra civile. Il segretario generale dell'organizzazione, Ahmed Aboul Gheit, ha annunciato la decisione.

La Lega Araba reintegra la Siria dopo 12 anni, ma a determinate condizioni RaiNews

Continua il processo di normalizzazione del regime siriano di Bashar al-Assad. Dopo i viaggi in diversi Paesi del Golfo da parte del presidente e dei suoi uomini più vicini, arriva l’ufficialità sulla ...TEHERAN - L'Iran ha accolto la decisione con cui la Siria è tornata a fare parte della Lega Araba dopo la sospensione nel 2011 di Damasco in seguito all'inizio del conflitto civile nel Paese. «La riso ...