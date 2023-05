La gufata di Salvini | «Sono rassegnato | l’Inter andrà a Istanbul!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 8 maggio 2023)tira una bruttissimanei confronti delin vista dell’euroderby contro il Milan in Champions League. Il ministro parla già di rassegnazione? Milan-Inter interessa anche la politica, o meglio le figure della politica. A parlare dell’imminente euroderby di Champions League, Matteo. Il ministro delle Infrastrutture, tifoso rossonero, ha tirato una terribileai cugini: «Vado allo stadio con mio figlio perché glielo l’ho promesso, magiàad una evidente, sicura e certa vittoria deldi ampia misura e vedo giàa Istanbul». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...