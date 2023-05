La giustizia italiana non funziona né con gli orsi né con gli umani Jj4 | la sentenza di Senaldi

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 maggio 2023)SULL'ORSA JJ4, IN ITALIA LANONNE CON GLINÉ CON GLITocca chiedere scusa all'orsa trentina JJ4, se la perizia dei suoi avvocati difensori è vera non è stata lei ad uccidere il giovane alpinista. Pare che sia stato un orso maschio, lo si evince dai segni della dentatura sulla vittima. C'è un altro innocente in galera vittima della, che nonné con gli esseriné con gli. Pare appunto che sia stato un orso maschio e a questo punto la questione finirà all', libereranno l'orsa e daranno la colpa dell'omicidio all'orso che hanno trovato morto la scorsa settimana. La verità è che riusciamo a trasformare una tragedia, come ...