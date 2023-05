La donna astemia sopravvissuta 5 giorni nel bosco bevendo vino

(Di lunedì 8 maggio 2023) Cinquebloccata nella boscaglia, in una zona rurale, mangiando qualche dolciume euna bottiglia di: così si è salvata una48 anni, in Australia. Lillian era partita domenica 30 aprile per quello che doveva essere un breve viaggio, attraverso una fitta boscaglia nello...

'L'unico liquido che aveva con sé era una bottiglia di vino' La, aveva solo una bottiglia di vino in macchina, pochi snack, lecca - lecca e niente acqua: 'L'unico liquido che Lillian ...La, aveva solo una bottiglia di vino in macchina, pochi snack, lecca - lecca e niente acqua: "L'unico liquido che Lillian aveva con sé era una bottiglia di vino, che non beve, che ...La, aveva solo una bottiglia di vino in macchina perché pensava di regalarla alla madre. Dopo cinque notti è stata scoperta dai servizi di emergenza che stavano sorvolando la zona. Si ...

Australia, donna si perde in un bosco e sopravvive a suon di dolci e ... Tag24

La donna, rimasta bloccata nel fango con l'auto, si è cibata di snack per 5 giorni. Dato che non beve, la bottiglia era un regalo per la madre ...La donna è rimasta bloccata nel fango con la sua auto nella boscaglia, a 60 km dalla città più vicina. Anche se astemia, ha superato le cinque notti bevendo il vino che aveva acquistato come regalo pe ...