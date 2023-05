La dichiarazione Schuman | il Next Generation Eu e la Costituzione europea

Leggi su formiche

(Di lunedì 8 maggio 2023) Non è un caso che la Giornata dell’Europa venga celebrata nell’anniversario dellasull’Europa, che si tenne il 9 maggio 1950, poiché in talesono contenuti i principi ispiratori del cammino che ha portato alla nascita della Comunità e poi dell’Unione, molti dei quali ancora oggi sono all’ordine del giorno. Così come, guardando all’Italia, ancora attuali sono i principi che hanno ispirato il contributo essenziale che il nostro Paese, e i suoi statisti nelle istituzioni, hanno fornito a questo cammino. Ci sono almeno tre passaggi dellache penso che ancora oggi necessitino di essere particolarmente sottolineati: “Il contributo che un’Europa organizzata e vitale può apportare alla civiltà è indispensabile per il ...