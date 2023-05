“La crisi in Sudan segna la fine della leadership americana nella regione”

(Di lunedì 8 maggio 2023) La guerrigliaese che vede scontrarsi due fazioni militari dallo scorso 14 aprile, e si è trasformata in un disastro umanitario fin dalla prima settimana di combattimenti, testimonia il disordine che si sta diffondendo in medio oriente sulla scia del conflitto ucraino, così come il crescente indebolimento” scrive Gilles Képel, specialista del mondo arabo e direttorecattedra Moyen-Orient Méditerranée all’École normale supérieure. “Ilaveva galvanizzato le speranze delle democrazie di tutto il mondo quando il suo popolo, nell’aprile del 2019, ha fatto cadere il dittatore Omar al-Bashir dopo un quarto di secolo di potere, durante il quale è stato incriminato dalla Corte internazionale di giustizia per crimini di guerra e crimini contro ...

...degli Esteri egiziano Sameh Shoukry ha concluso una settimana intensa per discutere dellanel ... Port, è sotto il controllo dell'esercito mentre nelle altre regioni i combattimenti ......della Lega Araba nella capitale egiziana che si è concentrata sulla situazione in Siria e. Il ...hanno chiesto che Damasco sia reintegrata nel 'seno arabo' e hanno esortato a risolvere la...Più di 100.000 persone sono fuggite nelle nazioni vicine, tra cui Egitto, Ciad, Sud, Repubblica Centrafricana ed Etiopia già un condizioni diinterna. "Il 29 aprile le RSF sostenevano di ...

L'ONU e i suoi partner lanciano un piano da 445 milioni di dollari ... Nazioni Unite

Secondo Gilles Képel, il conflitto mette in dubbio la capacità degli Stati Uniti di garantire la sicurezza dei suoi alleati in medio oriente. L'articolo del Figaro ...Sabato 6 maggio al Cairo si è tenuta una riunione di emergenza della Lega Araba per discutere degli scontri militari in corso in Sudan dallo scorso 15 aprile, quando l’esercito sudanese (SAF) fedele a ...