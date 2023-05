La Cremonese ci crede | Spezia e Lecce tremano | il punto sulla volata salvezza

Continua Empoli (38 punti) Salernitana (35 punti) Lecce (31 punti) Verona (30 punti) Spezia (27 punti)(24 punti) Sampdoria (17 punti) 8 maggio - 22:13... la storia e la poesia di un piccolo borgo, il più piccolo e bello di tutta la provincia... c'è una storia, ci sono pensieri, ci sono parole e c'è un gruppo di persone che...... continuamente, questo non significa vincere, ma significa che la squadra è viva e ci, così come io in primis credo fortemente nella salvezza'. TAGSsemplici spezia CONDIVIDI Facebook ...

La Cremonese batte lo Spezia e adesso crede nella salvezza QUOTIDIANO NAZIONALE

Sampdoria è in B, i grigiorossi in rimonta, salentini e spezzini in difficoltà, Verona in volo, Salernitana meno in ansia, Empoli virtualmente salvo. A quattro giornate dalla fine si decide tutto nell ...Spezia in discesa libera, Verona in formissima e tutto ribaltato in zona retrocessione, abbandonata per la prima volta dagli scaligeri, che hanno vinto a Lecce inguaiando anche i salentini ...