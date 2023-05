La corsa senza freni dell’immobiliare di lusso a Milano | in centro prezzi fino a 25mila euro al metro “Rischio di effetto domino sulle periferie”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 maggio 2023) La prima frenata del mercato immobiliare aè già arrivata, non neima nel numero di compravendite, in calo già dal terzo trimestre del 2022 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Colpa dell’aumento dei tassi dei mutui. Ma non tutti hanno bisogno di un prestito dalla banca per comprar casa, specie i super ricchi che puntano ad appartamenti di. Come quello a Brera con affaccio sull’orto botanico che Barbara Magro ha in vendita: “È un bellissimo alloggio da 350 metri quadri, al prezzo di 7 milioni e mezzo”, dice la fondatrice dell’agenzia Barbara Magro luxury real estate attiva da trent’anni nel settore degli immobili di alto pregio. “Nell’ultimo periodo per noi non è cambiato nulla – assicura -. Adegli immobili disono iniziati a ...