La Casa - Il Risveglio del Male | svelata la data d' uscita in digitale e in home video

(Di lunedì 8 maggio 2023) Ecco quando sarà disponibile l'ultimo film del franchise in formato fisico: DVD, Blu-Ray e Blu-Ray 4K Dopo l'ottimo successo ottenuto al box-office, La- Ildelsi prepara a uscire inanche in formato fisico: mentre la versionedel film sarà disponibile per l'acquisto dal 9 maggio, le versioni 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray, DVD, e On Demand arriveranno il 27 giugno 2023. Nel quinto film della saga di Evil Dead, Beth fa visita alla sorella maggiore Ellie, che sta crescendo tre figli da sola in un angusto appartamento di Los Angeles. La riunione delle sorelle è interrotta dalla scoperta di un libro misterioso nelle viscere dell'edificio di Ellie, che …

Dopo l'ottimo successo ottenuto al box - office, La- Ildel Male si prepara a uscire in home video anche in formato fisico: mentre la versione digitale del film sarà disponibile per l'acquisto dal 9 maggio, le versioni 4K Ultra HD Blu - ...... come da 33 anni non succedeva, è stata anche la sera del mio. Terminata la partita, dal ... Una volta sceso die prima di raggiungere la piazza che è in città, molto centrale, sono stato ...Quinta posizione per La- ildel male, con 200 mila euro e un totale di 2.6 milioni di euro. Al quinto l'horror La- Ildel Male (Warner Bros) arrivato a un totale di 2.

La casa - Il risveglio del male porta l'inferno in terra ma dimentica la sceneggiatura WIRED Italia

Un film di Lee Cronin con . Gorefest rutilante e sanguinaria, un horror duro e puro che rivitalizza una serie storica.Dopo l'ottimo successo ottenuto al box-office, La Casa - Il Risveglio del Male si prepara a uscire in home video anche in formato fisico: mentre la versione digitale del film sarà disponibile per l'ac ...