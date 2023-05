“La camorra qui a Pomigliano d’Arco non esiste” L’uscita del candidato sindaco per la settima volta “Le auto dei vigili a fuoco? Sono stati dei giovinastri”

(Di lunedì 8 maggio 2023) “O lac’è e va combattuta, e non è così, o lanon c’è, come non c’è, e dobbiamo togliere la parola di mezzo”. E ancora. “Il comandante deiurbani si è inventato laper mettersi una medaglia in petto”.gli argomenti usati durante un comizio elettorale daldi centrodestra (già primo cittadino per sei volte) di, Lello Russo. Ilguida una coalizione di 11 liste (su 14 presenti alle elezioni del 13-14 maggio), tra le quali, oltre al centrodestra, i socialisti, ma anche una civica nella qualeconfluiti i “dissidenti” del Pd locale, tra cui il segretario cittadino del ...

“La camorra qui a Pomigliano d’Arco non esiste” Il Fatto Quotidiano

