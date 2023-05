La Bce ha fatto quello che doveva. Ma la fine dei rialzi è vicina. Parla Codogno

Leggi su formiche

(Di lunedì 8 maggio 2023) La Banca centrale europea ha deciso, la scorsa settimana, di mettere mano nuovamente ai tassi, portando il costo del denaro a ridosso del 4%. Con tutti i risvolti negativi del caso su mutui e finanziamenti. Poco male, spiega a Formiche.net Lorenzo, professore alla London School of Economics, fondatore della società di consulenza LC Macro Advisors ed ex capo-economista al ministero dell’Economia. Perché in fin dei conti Francoforte hache. Ma se può essere di consolazione, il giro di boa è vicino. La Banca centrale europea ha alzato ancora una volta i tassi, aumentando forse il livello di insofferenza verso una politica monetaria giudicata talvolta miope e poco accorta verso la crescita. Come stanno secondo lei le cose? La Banca centrale fa il suo mestiere, che èdi ...