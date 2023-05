(Di lunedì 8 maggio 2023) Difensore anche oltre il novantesimo. Kim salva Didurante i festeggiamenti al Maradona per la vittoria dello scudetto al termine della partita contro la Fiorentina. Succede tutto all'...

Difensore anche oltre il novantesimo.salva Di Lorenzo durante i festeggiamenti al Maradona per la vittoria dello scudetto al termine della partita contro la Fiorentina. Succede tutto all'improvviso: il capitano sotto la curva chiama ......in controllo con qualche difficoltà su Jovic anche se si mette in evidenza per qualche... OsimhenNAPOLI (4 - 3 - 3): Gollini; Di Lorenzo, Ostigard,, Olivera; Anguissa, Demme, Raspadori; ...... occupati in quella che sembra essere una missione diche li condurrà alla ricerca di Hershel Jr. (interpretato da Logan), figlio della stessa Maggie. Tra Maggie e Negan, continua a ...

Kim e il salvataggio provvidenziale su Di Lorenzo: nessuno se n'era accorto Corriere dello Sport

Il centrale del Napoli ha aiutato il compagno che a fine partita ha rischiato di cadere, le immagini sono virali ...Nuovo teaser dello spin-off della serie TV The Walking Dead in onda negli Stati Uniti dal 18 giugno ...