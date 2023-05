Su Instagram e Telegram, l'attore ha chiesto l'annessione illegale delle regioni di Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia alla Federazione Russa, scrivono da. Cioè, ha chiesto un cambiamento ...... le autorità dihanno diffuso un video che confermerebbe quanto denunciato. Nelle immagini si ... Il diritto internazionalel'uso di munizioni al fosforo bianco o altre armi incendiarie in ...Il diritto internazionalel'uso del fosforo bianco o di altre armi incendiarie in aree abitate da civili. I combattimenti per Bakhmut si sono intensificati alla vigilia delle celebrazioni del ...

Kiev vieta all’attore russo Vladimir Mashkov l’ingresso in Ucraina Globalist.it

E anche quest'anno l'annuncio della vittoria in Ucraina è rimandato alla sfilata del prossimo anno. Anzi, la sfilata del 9 maggio a Mosca si annuncia meno sfavillante non solo ...Milano, 8 mag. (askanews) – Strana parabola per l’attore russo Vladimir Mashkov, che è al centro di un’indagine penale in Ucraina e gli è stato vietato di entrare nel Paese. Lo riferiscono la SBU, il ...