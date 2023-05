Katy Perry e quel brutto rapporto con Meghan Markle

Leggi su biccy

(Di lunedì 8 maggio 2023)si è esibita alla cerimonia d’incoronazione di Re Carlo.si esibisce alla festa dell’incoronazione: il discorso per Re Carlo https://t.co/eoMxylT0At — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 7, 2023lo della popstar è stato un nome fortemente voluto da Sua Maestà dato che i due avrebbero un belda anni. Circa tre anni fa, infatti, l’allora Principe Carlo scelse propriocome ambasciatrice del British Asian Trust, il fondo creato nel 2007 per migliorare la vita di milioni di persone in povertà fra India, Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka. La notizia di oggi, però, non è tanto il fatto chee Carlo abbiano un buon, quanto più che entrambi abbiano un...