Kate Middleton | torna Louis e ne combina di tutti i colori

Leggi su dilei

(Di lunedì 8 maggio 2023)può ben dirsi orgogliosa dei suoi figli che sono stati semplicemente magnifici durante l’incoronazione di nonno Re Carlo. In particolare,ha saputo intenerire e divertire tutto il mondo, proprio come suo fratello maggiore George alla sua età. Orato in pubblico per il Bank Holiday Monday e finalmente ha potuto scatenarsi. Fonte: Getty Images, William e George a uno degli eventi del The Big Help, il vero protagonista dell’incoronazione Non possiamo che fare i complimenti al piccolo, 5 anni, che si è sorbito una funzione religiosa di 2 ore tra cori di voci bianche e antichi rituali. Ma lui è stato bravissimo durante l’incoronazione di Carlo lo scorso 6 maggio. Ha mostrato ...