Kate Middleton sfoggia le scarpe di Meghan Markle e stupisce i fan

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 8 maggio 2023)non condividono molto, ma a quanto pare le unisce la passione per la moda. Di recente, infatti, la principessa del Galles ha debuttato con un paio diche in passato hanno contraddistinto lo stile della duchessa di Sussex. Il pomeriggio che ha preceduto l’incoronazione di re Carlo III e Camilla, dunque, la moglie del principe William ha passeggiato tra la folla accampata fuori da Buckingham Palace per salutare i presenti, con il marito e il sovrano stesso. Il principe William ehanno sorpreso con un walkabout non previsto. Anche re Carlo III si è unito a loro sorridendo e parlando con alcuni fan che si erano già accampati fuori dal Castello. La principessa del Galles hato un abito bianco con ...