Karate Esordienti | ai Campionati Italiani di Ostia i nuovi campioni 2023

(Di lunedì 8 maggio 2023)– Oltre 800 atleti si sono contesi, in questo fine settimana al PalaPellicone Fijlkam di, il titolo e le medaglie aidiper. Di seguito gli atleti sul podio e i titoli nel kata e nel kumite I podi del kata maschile e femminile Sofia Crucitti dell’Artesport (oro) Matteo Nardaccio dell’ASD Morevilla (oro) Antonio Siotto (argento) Noemi Sigismondi (argento) Gabriel Pistola (bronzo) Luca Dauria (bronzo) Michela Frigeni (bronzo) Martina Beretta (bronzo) I podi del kumite maschile e femminile F45kg – Maria Cioffi – Shirai Club S. Valentino F56kg – Caterina Pelamatti Faram –Zani F68kg – Annachiara De Vivo – Shirai Club S. Valentino M30-38kg – Filippo Somaschini – Club Arti Orientali Cantù M43kg – Salvatore ...

Indetti dalla FIJLKAM, unica Federazione riconosciuta dal CONI, si sono svolti nei giorni 5, 6 e 7 maggio u.s. al PalaPellicone di Ostia Lido (Roma) i Campionati Italiani Esordienti di Karate, maschili e femminili, riservati agli atleti nati negli anni 2010 e 2011, con la partecipazione di 813 atleti. I quattordici atleti della Fortitudo 1903 di Reggio Calabria

