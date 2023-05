Juventus | nuova penalizzazione con sconto in arrivo | ecco la sentenza

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 8 maggio 2023) Sono state pubblicate le motivazioni del Collegio di Garanzia che ha disposto l’annullamento con rinvio dellache aveva portato alladi 15 punti ai danni della. Secondo quanto emerge, però, la strategia bianconera c’entra poco, anzi nulla: secondo il Collegio, infatti, i 9 punti del ricorso juventino sono tutti inammissibili e infondati. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Lachiude per Morata, Dzeko rimane alla Roma Dybala, settimana decisiva per il rinnovo con la. La situazione: allarme Vlahovic, non solo per stasera, anche il Mondiale a rischio?, le parole di Allegri: “Nessuno credeva in questa ...