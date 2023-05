...corretto riaprire ilsportivo sulle plusvalenze che ha poi portato alla condanna di 15 punti di penalizzazione per lae alle maxi inibizioni per i suoi ex dirigenti. Quindi il...Nel nuovo, che si terrà davanti ad una nuova Corte Federale, la Juventus sembra quindi ...la posizione di alcuni dirigenti e di conseguenza l'entità della sanzione da comminare alla. È ...... partendo dalla legittimità riconosciuta della riapertura del, ribadendo poi l'illecito ... Cosa rischia laLa chiave è quella di ridefinire le responsabilità dei dirigenti senza delega. ...

Juve, processo plusvalenze: probabile sconto, ma l'Europa è sempre più a rischio La Gazzetta dello Sport

Il processo sportivo La Caf dovrà rifare il processo e stabilire l'entità dei punti da sottrarre Violazione dell’art.4 (quello sulla violazione dei principi di lealtà) confermata per la Juventus e ric ...Il Collegio di Garanzia Coni ha pubblicato le motivazioni della sentenza del 20 aprile: confermato l'impianto accusatorio ...