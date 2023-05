Juve | Collegio Garanzia | motivazione della corte Figc è carente

Le motivazioni deldi Garanzia del Coni Ecco spiegato l'unico motivo: 'La Corte di merito non ha fornito adeguato supporto motivazionale in ordine al profilo della acclarata responsabilità ...57 Ildi Garanzia dello Sport a Sezioni Unite, presieduto dall'avv. Gabriella Palmieri, ha reso note le motivazioni riguardo alla decisione assunta, con dispositivo del 20 aprile 2023 (restituiti i ...Per ildi Garanzia, infatti, la sentenza d'appello, resa a carico degli amministratori privi di deleghe operative, "è carente nella propria parte motiva laddove la Corte Federale - con ...

Plusvalenze Juve, pubblicate le motivazioni del Collegio di Garanzia Coni Tuttosport

Sono state pubblicate le motivazioni della sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport sul ricorso della Juventus sul ‘caso plusvalenze‘, dopo che era stata respinta la sentenza sui 15 punti di pena ...Sono state pubblicate le motivazioni del Collegio di Garanzia dello Sport in merito al caso Plusvalenze ed entro 30 giorni sarà emesso un nuovo giudizio sul ...