Juve | caso plusvalenze | le motivazioni della sentenza

Il Collegio di Garanzia del Coni ha reso note le motivazioni del ricorso della Juventus per ilplusvalenze Di seguito il comunicato pubblicato dal CONI sul processo che riguarda la. IL ......le motivazioni della sentenza datata 20 aprile con cui l'organo di giustizia sportiva aveva parzialmente accolto il ricorso dei legali delladopo i 15 punti di penalizzazione per il...Anche in termini di voler provare nuove sfide, potrebbe anche starci fare un cambio indi chiamata diversa. Spalletti ha un contratto e penso che resterà un altro anno. Anche se potrebbe esserci ...

Atalanta-Juve, caso Vlahovic: cosa faranno la Figc e Gravina Tuttosport

Erano attese e sono arrivate. Il Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite ha pubblicato le motivazioni della sentenza datata 20 aprile ...La Juventus sembra stia già pensando alla prossima sessione estiva di mercato; andiamo a vedere i possibili acquisti dei bianconeri.