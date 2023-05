Judo | Odette Giuffrida fa l’impresa e batte Krasniqi! Prima medaglia mondiale in carriera nei 52 kg

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 maggio 2023)compie una delle imprese più belle della sua splendidae ottiene una straordinariadi bronzo nella categoria -52 kg ai Campionati Mondiali di2023, in corso di svolgimento sul tatami della ABHA Arena di Doha (in Qatar). All’ottavo tentativo, la romana riesce quindi a sbloccarsi e sale per lavolta sul podio in una rassegna iridata. Lata olimpica di Rio 2016 e Tokyo 2021, dopo aver perso ai quarti con l’ungherese Reka Pupp per somma di sanzioni e vinto ai ripescaggi in rimonta (era sotto di due shido) per waza-ari sull’israeliana Gefen Primo, ha sconfitto la fortissima kosovara Distria Krasniqi (oro olimpico in carica nei -48 kg) nello spareggio per il bronzo al termine di un incontro durissimo ed eterno. La 28enne ...