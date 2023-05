Judo | Mondiali 2023 | Elios Manzi settimo nei -66 kg | out al secondo turno Matteo Piras

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 maggio 2023) Settore maschile azzurro che resta a secco di medaglie anche al termine della seconda giornata in occasione dei Campionatidi, in corso di svolgimento sui tatami della ABHA Arena di Doha (in Qatar), nonostante le incoraggianti prestazioni odierne dinella categoria fino a 66 kg. In particolare il 27enne siciliano, entrato in gara direttamente algrazie ad un bye, ha collezionato due vittorie prestigiose e convincenti nell’ordine contro il bulgaro Yanislav Gerchev (hansoku make per somma di sanzioni al Golden Score) e l’azero Orkhan Safarov (ippon in 2’30”) accedendo così ai quarti di finale.si è poi fermato a cospetto del forte mongolo Baskhuu ...