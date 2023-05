«JJ4 è innocente | non ha ucciso lei Andrea Papi» La perizia della Lega Antivivisezione prova a scagionare l’orsa

Leggi su open.online

(Di lunedì 8 maggio 2023) Non sarebbe stata JJ4 ad aggredire, podista morto nei boschi del Trentino in seguito all’aggressione di un orso. A sostenerlo è la(Leal) citando le perizie dei dottori Roberto Scarcella e Cristina Marchetti forniti al rappresentantele dell’associazione: Aurora Loprete. Nello specifico, nella relazione pubblicata sulla pagina FacebookLeal si legge che sul corpo del runner «sono state rilevate lesioni identificabili come da penetrazione di coppia di canini caratterizzate da una distanza tipica dei canini di un orso maschio adulto». JJ4, invece, è femmina, e com’è di norma nella specie, ha dimensioni minori, sia per quanto riguarda il corpo che per i denti. Poca variabilità genetica Nelle scorse settimane il destino dell’animale è ...