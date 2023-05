“JJ4 è innocente” | l’associazione animalista Leal sulla perizia veterinaria che “scagiona” l’orsa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 maggio 2023) A poco meno di una settimana dalla sospensione da parte del Tar di Trento dell’ordinanza di abbattimento di Jj4, una– come scrive Il Corriere del Trentino – potrebbereconsiderata responsabile della morte del runner 26enne Andrea Papi nei boschi di Caldes, in valle di Sole, e attualmente detenuta nel centro faunistico del Casteller. LaLega Antivivisezionista che da settimane carca di impedire che l’animale venga ucciso in un post su Facebbok spiega cheperché ad attaccare e uccidere il runner potrebbe essere stato un maschio. E per questochiede le dimissioni Presidente della Regione autonoma del Trentino-Alto Adige, Maurizio Fugatti. “Al momento non è dato sapere cosa possa aver spaventato l’orso, ma la ...