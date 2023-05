Jessica Malaj | uccisa a 16 anni dal padre | che posta il video del massacro Ucciso anche il vicino

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 8 maggio 2023) Nella notte tra sabato 6 e domenica 7 maggio 2023, Taulant, un panettiere 45enne di origine albanese, uccide a coltellate ile presunto amante della moglie, Massimo De Santis, 51, nell’androne della palazzina di Via Togliatti in cui vivevano entrambi, a Torremaggiore (Foggia). L’assassino si dirige poi verso il proprio appartamento e tenta di ammazzarela compagna, Tefta, 39, salvata dalla figlia 16enne,, che le fa da scudo e viene trafitta a morte dal. Poco dopo, la donna riesce a chiamare i carabinieri che raggiungono prontamente l’edificio e trovano il 45enne ancora sulla scena del crimine, dove viene rinvenutal’arma del delitto: un coltello da cucina. L’uomo è in stato di ...