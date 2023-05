Jake LaMotta | le origini italiane del pugile | di dov’era la sua famiglia

Leggi su cultweb

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il famosoera nato a New York nel 1922 da unadi. Suo padre Giuseppe era nato a Messina, mentre sua mamma Elizabeth era nata negli States, ma anche lei, come suo marito, aveva genitori italiani. Del resto,aveva anche un nome italiano, infatti all’anagrafe si chiamava Giacobbe. L’ultima cugina italiana disi chiamava Antonina La Motta, era di Messina e ha vissuto ad Imperia fino alla sua scomparsa, nel 2020. Noto a molti per il film Toro Scatenato, dove viene interpretato da Robert De Niro,è stato un personaggio molto amato ma allo stesso tempo discusso sia per quello che faceva sul ring che per quanto fatto fuori. In carriera l’atleta disputò 106 match di cui 83 ...