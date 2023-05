Israele | la Ue cancella un ricevimento a Tel Aviv per la presenza del ministro di estrema destra

"Le opinioni del ministro contraddicono i nostri valori", scrive la rappresentanza Ue a Tel Aviv Tensione tra Unione europea e il governo israeliano dopo che la rappresentanza europea inha scelto di cancellare la cerimonia diplomatica prevista per domani per la festa dell'Europa alla quale avrebbe dovuto partecipare il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir . "...La delegazione dellUe innon vede lora di celebrare la Giornata dellEuropa il 9 maggio, come ogni anno. Purtroppo, questanno abbiamo deciso di annullare il ricevimento diplomatico, poiche' ...17.00,Ueevento con Ben Gvir La rappresentanza dell'Unione Europea inha cancellato una cerimonia diplomatica per la Festa dell'Europa, prevista per domani, alla quale avrebbe ...

L'Ue in Israele cancella l'evento diplomatico con Ben Gvir Agenzia ANSA

17.00 Israele,Ue cancella evento con Ben Gvir La rappresentanza dell'Unione Europea in Israele ha cancellato una cerimonia diplomatica per la Festa dell'Europa, prevista per domani, alla quale avrebb ...It is an honor for me to represent the Israeli government, the heroic IDF, and the people of Israel in every forum “La delegazione dell’Ue in Israele non vede l’ora di… Leggi ...