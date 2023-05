Israele | la Ue cancella il ricevimento per la presenza del ministro oltranzista Ben-Gvir

17.00,Ueevento con Ben Gvir La rappresentanza dell'Unione Europea inha cancellato una cerimonia diplomatica per la Festa dell'Europa, prevista per domani, alla quale avrebbe ...leggi anche, virale foto del prof in aula col bimbo di allieva in braccio FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Mondofesteggia 75 anni di indipendenza: le celebrazioni ..."Le opinioni del ministro contraddicono i nostri valori", scrive la rappresentanza Ue a Tel Aviv Tensione tra Unione europea e il governo israeliano dopo che la rappresentanza europea inha scelto di cancellare la cerimonia diplomatica prevista per domani per la festa dell'Europa alla quale avrebbe dovuto partecipare il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir . "...

L'Ue in Israele cancella l'evento diplomatico con Ben Gvir Agenzia ANSA

17.00 Israele,Ue cancella evento con Ben Gvir La rappresentanza dell'Unione Europea in Israele ha cancellato una cerimonia diplomatica per la Festa dell'Europa, prevista per domani, alla quale avrebb ...L’evento si tiene ogni anno per celebrare la festa dell’Unione Europea, la decisione a causa delle opinioni del ministro che ha replicato: «Vergognoso che mi si voglia tappare la bocca» ...