Isola | i naufraghi avvistano un' entità luminosa Cecchi Paone | ' Mai visto niente del genere'

Nelle scorse ore, però, è accaduto un fatto che ha unito tutti i: in molti si sono accorti di una strana entità che si aggirava tra gli alberi dell'e anche il giornalista Alessandro ...Strani avvistamenti notturni a L'dei Famosi . Alcunihanno visto un essere luminoso mentre si aggirava tra gli alberi. Christopher Leoni ha raccontato a Marzo Mazzoli e Paolo Noise di aver notato un'entità strana ...si stanno conoscendo e non mancano alcune rivelazioni. Prima tra tutti è l' ex che ha ... E come dice il 'claim' dell'dei Famosi: 'Il meglio deve ancora venire'.

Naufraghi avvistano un essere luminoso su L'Isola, Paone conferma Biccy

Sull'isola che ospita i naufraghi del programma tv è il momento di strani avvistamenti inspiegabili: sarà mica colpa della fameDurante la notte alcuni naufraghi della nuova edizione dell'Isola dei Famosi hanno fatto un avvistamento choc: ecco cosa è successo ...