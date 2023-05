Isola dei famosi | scoppia il caso su Nathalie Caldonazzo | “Troppo magra”

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 8 maggio 2023) L’deicontinua la sua messa in onda. Il reality condotto da Ilary Blasi ha ripreso il via da qualche settimana e già non smette di far parlare il pubblico. In particolare,tra tutti gli altri naufraghi ha fatto aprire una polemica per le sue condizioni fisiche. Ecco cosa è successo e … L'articolo proviene da Velvet Gossip.