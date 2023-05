Isola dei Famosi | Helena contro tutti | Falsi | è tutta invidia!

(Di lunedì 8 maggio 2023) Nella quarta puntata dell'deiIlary Blasi ha subito tirato in ballo la questione "Prestes", poco sopportata e supportata dagli altri naufraghi, in particolare dalle Chicas, sue compagne di avventura. Per questo motivo la modella ha dovuto raggiungere Alvin in postazione ed è...

Sono trascorsi poco più di 20 giorni dal suo inizio ma l'Famosi continua a mietere vittime in quel di Cayo Cochinos. La puntata andata in onda lunedì 8 maggio è iniziata con una notizia affatto bella: Simone Antolini ha avuto un malore e per tale ......tour de forcepoliziotti della Questura di Agrigento, diretta da Emanuele Ricifari, per il fotosegnalamento e la preidentificazione degli ospiti del centro, stamani in 360 hanno lasciato l': ...La furia di Alessandro Cecchi Paone contro l'Famosi e le sue regole non è una novità. Durante la diretta di lunedì 8 maggio l'ex divulgatore scientifico, ha minacciato di abbandonare il programma in caso di 'scoppiamento' dal suo ...

«Isola dei famosi», risse inutili e sguaiataggine, ma quelli dello Zoo sembrano dei baronetti, promosso... Corriere della Sera

Quarta puntata serale dell’Isola dei Famosi 2023 e scintille in Honduras. Ma anche tanto romanticismo grazie a Marco Mazzoli e Paolo Noise, i conduttori radiofonici con il cuore di panna che non riesc ...Per Paolo Noise e Marco Mazzoli non è stata una settimana facile, i due naufraghi dell’Isola dei Famosi sentono in maniera particolare la mancanza delle mogli, a tal punto da prendere in considerazion ...