Isola dei Famosi colpaccio! Una proposta di matrimonio in diretta questa sera

(Di lunedì 8 maggio 2023), lunedì 8 maggio 2023, andrà in onda una nuova puntata dell’dei. In tale occasione vedremo che ci saranno diversi colpi di scena. Tra di essi ci sarà lo sbarco in Honduras di due donne molto care a due concorrenti. Stiamo parlando delle mogli di Marco Mazzoli e Paolo Noise. I colpi di scena, però, non sono finiti qui. Potrebbe accadere anche dell’altro. Colpo di scena all’deiper Marco Mazzoli Nel corso della puntata didell’deipotrebbe esserci un colpo di scena inatteso stando a quanto rivelato da TV Blog. Nella scorsa messa in onda, Marco Mazzolin ebbe un colloquio con Ilary Blasi in cui parlò del suoe di sua moglie, ...