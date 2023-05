“Isola Dei Famosi” | anticipazioni 8 maggio | a Cayo Cochinos arrivano le mogli di due naufraghi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 8 maggio 2023) Quarto appuntamento con “L’dei”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia stasera 8dalle 21:40 su Canale 5.Dei, quarto appuntamento stasera 8, leA commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Questa sera sull’si abbatterà una vera e propria rivoluzione: la tribù degli Accoppiados, infatti, non esisterà più e nuovi equilibri governeranno la vita deiall’dei. Nel corso della settimana Marco Mazzoli e Paolo Noise hanno sentito la nostalgia di casa: questa sera per loro ci sarà una sorpresa. Le...