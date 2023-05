Isola dei Famosi 2023 | anticipazioni quarta puntata | Nuovi equilibri

(Di lunedì 8 maggio 2023) Nuovo e ricchissimo appuntamento con L’dei. Il reality show di Canale 5 porterà tante novità per i naufraghi questa sera, 8 Maggio. Scopriamo tutte le. Leggi anche: Dove vedere la replica de L’deidei, 8 Maggio: una rivoluzione in arrivo Vento di tempesta all’dei. Infatti, questa sera la conduttrice Ilary Blasi comunicherà ai naufraghi un’amara sorpresa: la tribù degli accoppiados verrà sciolta.sono in arrivo a Playa Tosta e i concorrenti si ...

Cosa sta succedendo all'Famosi Alessandro Cecchi Paone ha rivelato di aver visto sulla collina un'entità sconosciuta di colore giallo sulla collina. Il naufrago ha ammesso di non avere mai visto una cosa simile, ...... mentre Antonella era nella casa del GF VIP, infatti, la donna ha dovuto fare i conti con alcune foto del 'suo' Pietro in compagnia di Fiore Argento, ex fiamma e ora naufraga dell'Famosi. ...Lo ribadisce, in un nuovo post su Facebook, il sindaco di Faenza, massimoche annuncia anche ... Le sue condizioni sarebbero in gravi All'arrivoprimi soccorsi, la macchina era già stata ...

«Isola dei famosi», risse inutili e sguaiataggine, ma quelli dello Zoo sembrano dei baronetti, promosso... Corriere della Sera

Spuntano indiscrezioni sul presunto cachet percepito da Ilary Blasi a L'Isola dei Famosi. Ecco quanto è emerso ...Al via 20 giorni di appuntamenti, dal 10 al 30 maggio per vivere al meglio l'isola d'Elba in tutta la ricchezza delle sue sfumature: 8 passeggiate gratuite in occasione del tradizionale Walking Festiv ...