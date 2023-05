Isola 17 | in arrivo una proposta di matrimonio a sorpresa per uno dei naufraghi? L’indiscrezione

Leggi su isaechia

(Di lunedì 8 maggio 2023) Andrà in onda questa sera come di consueto su Canale 5 la quarta puntata della diciassettesima edizione de L’dei Famosi, condotta per il terzo anno consecutivo da Ilary Blasi. La bionda conduttrice in studio è affiancata da Vladimir Luxuria ed Enrico Papi nel ruolo di opinionisti. In Honduras, sempre pronto a raccontare le gesta dei, Alvin. I concorrenti quest’anno sono stati divisi in tre tribù: quella degli uomini, quella delle donne e per finire quella delle coppie, in parte sulla falsariga dello scorso anno. Fra le coppie, si sono fatti già particolarmente notare Marco Mazzoli e Paolo Noise, conduttori radiofonici del programma cult “Lo Zoo di 105”. Ironici, dissacranti, provocatori, nel corso di queste prime settimane de L’dei Famosi, i due speaker hanno tirato fuori un altro aspetto del loro carattere, a ...