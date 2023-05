Isola 17 | Helena Prestes ne ha per tutti | “Pamela Camassa? Senza personalità Luca Vetrone? Non uomo perché…”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 8 maggio 2023) È stato un weekend piuttosto infuocato quello trascorso dai naufraghi de L’dei Famosi. Al centro delle polemiche, ancora una volta,. La modella brasiliana ha infatti un carattere piuttosto fumantino che non riesce bene ad integrarsi nel gruppo. Nel corso di questi giorni, come mostrato nel daytime odierno,ha avuto modo di discutere con praticamentei naufraghi e per motivi diversi. Innanzitutto, Marco Mazzoli l’ha accusata di falsità avendo notato che la ragazza neanche saluta al mattino, ma che appena si avvicina una telecamera è sempre pronta a mostrarsi allegra e sorridente. Su questo anche gli altri naufraghi hanno dato ragione a Marco, come ad esempio. Proprio sullasi è poi scagliata, ...