(Di lunedì 8 maggio 2023) Non si ferma la crescita dellaPrecompressi S.p. A., azienda bergamasca specializzata nella realizzazione di conci per gallerie, stadi e grandi logistiche. L'azienda di Pognano, fondata nel ...

Successivamente è stato Francesco Losciuto, fondatore e titolare dellaPrecompressi S.p. A.,... I numeri e il progetto del nuovo polo direzionale sono statialla stampa in una ...Come tutti gli smartphone, il Redmi Note 12 arriverà già con Android 13 e MIUI 13. È ... Si tratta di sensore un SamsungHPX che misura 1/1,4 di pollice, e dovrebbe equipaggiare ...... che verrannoa breve) su tutti i mercati o in Europa userà chip di sua produzione (... anche se non è ancor chiaro se si tratterà del sensoreHP1 o dell'HP3, entrambi ...

Isocell, presentati i numeri ed il progetto del polo direzionale - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Una nuova palazzina con 900 mq di copertura verde e un nuovo concetto di welfare e attenzione alla persona. E intanto continuano rapidamente a crescere i numeri dell’azienda.