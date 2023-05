Inviare armi all’Ucraina | non importa se sono rotte | un circo imbarazzante | ma redditizio

Leggi su strumentipolitici

(Di lunedì 8 maggio 2023) Quello dell’invio diè un tema che in Europa si presta ancora benissimo agli slogan e alla propaganda. Oggi, in alcuni Paesi europei, torna utile anche e soprattutto a livello economico. Sul piano militare, l’effettiva utilità in questo frangente dei carri armati e di altri sistemi d’arma è tuttora in discussione, mentre sulla funzionalità si può anche sorvolare: tanto c’è chi è molto ben disposto a riparare i guasti. Ma la domanda che ne consegue è: chi paga veramente le riparazioni, lo Zio Sam? Zelensky? o i cittadini europei? Il caso degli obici italiani Finalmente in Italia qualcuno si sarà accorto che la narrativa del sostegno totale e disinteressato all’amico Zelensky non coincide perfettamente con la realtà. O magari molti preferiscono pensare che su tratti della solita “frittata” all’italiana (anche se casi del genere non ...