Inviare armi all’Ucraina | non importa se sono rotte | un circo imbarazzante | ma redditizio

(Di lunedì 8 maggio 2023) Quello dell’invio diè un tema che in Europa si presta ancora benissimo agli slogan e alla propaganda. Oggi, in alcuni Paesi europei, torna utile anche e soprattutto a livello economico. Sul piano militare, l’effettiva utilità in questo frangente dei carri armati e di altri sistemi d’arma è tuttora in discussione, mentre sulla funzionalità si può anche sorvolare: tanto c’è chi è molto ben disposto a riparare i guasti. Ma la domanda che ne consegue è: chi paga veramente le riparazioni, lo Zio Sam? Zelensky? o i cittadini europei? Il caso degli obici italiani Finalmente in Italia qualcuno si sarà accorto che la narrativa del sostegno totale e disinteressato all’amico Zelensky non coincide perfettamente con la realtà. O magari molti preferiscono pensare che su tratti della solita “frittata” all’italiana (anche se casi del genere non ...

Il Papa dice che anche solo conservareatomiche è peccato. Cosa possiamo fare Accogliere chi fugge,aiuti, la solidarietà è un modo per costruire la pace. E pregare, che non è l'ultima ...Il Papa dice che anche solo conservareatomiche è peccato. Cosa possiamo fare Accogliere chi fugge,aiuti, la solidarietà è un modo per costruire la pace. E pregare, che non è l'ultima ...... era essenziale portare un messaggio chiaro e che eliminasse tutti i dubbi delle posizioni più pacifiste che hanno lo scopo non di porre fine alla guerra, ma di nonleche alimentano la ...

La Corea del Sud potrebbe inviare armi all'Ucraina Agenzia ANSA

Perché in Italia il 60% degli italiani non vuole più inviare armi in Ucraina". "Noi - ha continuato - non vogliamo farci trascinare in una guerra che non è nostra e che evidentemente vogliono che ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...