Investire 8 000 euro | quanto frutteranno con questo buono fruttifero? Incredibile

Leggi su blowingpost

(Di lunedì 8 maggio 2023) Se si ha una somma darelativamente piccola come ad esempio i nostri 8.000, è sempre consigliabile orizzontarsi verso un investimento sicuro e protetto come ad esempio possono essere i buoni fruttiferi postali o i libretti deposito postali o bancari. Ma quali sono i profitti generati da questi investimenti? Oggi abbiamo analizzato quelle che per noi sono le soluzioni migliori proposte da Poste Italiane S.P.A., scopriamo tutto all’interno dell’articolo! La gamma di buoni fruttiferi fornita da Poste è molto vasta, e cerca di venire incontro alle più svariate esigenze delle famiglie e degli investitori italiani. Chiaramente, come ogni investimento, la scelta di uno strumento a lungo termine fornisce quasi sempre interessi più appetibili, quindi oggi analizzeremo quanti interessi potrà fruttare una somma di 8.000...