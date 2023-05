(Di lunedì 8 maggio 2023) Ogni mio intervento è partito finora dalla cronaca della stampa. Oggi prescindo da questa perché, probabilmente a seguito di ordini superiori, telegiornali, stampa e televisione non hanno posto nella dovuta luce un tema di primaria importanza: si tratta della marcia della pace organizzata da Michele Santoro e alla quale hanno partecipato oltre 20mila persone in tutta Italia, appartenenti ai più diversi orientamenti politici, ma uniti da un obiettivo fondamentale che supera di gran lunga i temi che oggi sono trattati dai nostri politici, i quali, a quanto sembra, sbandano e si gingillano tra loro, compiendo un’opera di sviamento dell’attenzione generale dai problemi reali. Sia ben chiaro che il primo problema grave da affrontare è quello climatico, e il secondo è quello dellainche rischia di sfociare in un olocausto generale. In questo ...

Inutile discutere di legittima difesa in Ucraina: la nostra Costituzione è chiara sulla guerra Il Fatto Quotidiano

"Proprio mentre alla Camera si discute il decreto Cutro - che tra le altre cose, porterà a uno smantellamento del sistema pubblico di accoglienza gestito dagli enti locali, che funziona, per far nasce ...