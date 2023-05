Un momento della \''zona mista\'' dei Laureus World Sports Awards con protagonisti Roberte, soprattutto, Leo ...Tra calcio, politica e riflessioni sulla (propria) musica, viene fuori unanon scontata. ... Pensa se all'improvviso Robertdal Barcellona passa all'Inter Eh, capito Sarebbe un ...al Corriere dello Sport per Pierpaolo Marino , ora dirigente dell' Udinese , ma ex Napoli che in occasione della gara di giovedì 4 maggio contro i partenopei che faranno festa per lo ...

Intervista a Lewandowski, ma passa Messi e... VIDEO Calciomercato.com

Un momento della zona mista dei Laureus World Sports Awards con protagonisti Robert Lewandowski e, soprattutto, Leo Messi. C'è chi dice all'argentino: "Ti amo, grazie per la Coppa".È uscita ‘Lewandowski X’. Ne abbiamo approfittato per chiacchierare col rapper della sua traiettoria artistica, dei politici che sembrano direttori marketing, della voglia e della paura degli artisti ...