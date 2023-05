Internazionali d’Italia Roma 2023 | Musetti | “Buone sensazioni | spero pubblico mi dia spinta”

(Di lunedì 8 maggio 2023) “Il primo turno è sempre una partita dura. E lo sarà sia se dovrò affrontare Arnaldi, che è un amico e sta attraversando un ottimo periodo, sia se il mio avversario sarà Schwartzman, giocatore molto esperto e amante della terra battuta. Ma ho delle. Sono contento di essere qui, speriamo che ilmi dia quellain più per far bene quest’anno”. Così il tennista azzurro Lorenzo, ai microfoni di Sky Sport, nel giorno in cui è stato sorteggiato il tabellone maschile degliBnldi tennis. Il toscano entrerà in scena al secondo turno. SportFace.

Con il sorteggio a Piazza di Spagna è iniziato il conto alla rovescia per il via degli, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su Now dal 10 al 21 maggio. Nove gli italiani già certi di un posto in main draw, capitanati da Jannik Sinner: l'altoatesino, ...L'ex tennista tedesco Boris Becker spende parole di elogio per l'azzurro Jannik Sinner, prima dell'inizio degliBnl, in occasione dei Laureus Awards di Parigi. 'Berrettini E' ...Dopo il lunedì dedicato al primo turno delle qualificazioni, martedì andranno in campo i primi incontri del tabellone principale WTA degliBNL, oltre naturalmente ai match ...