Internazionali d’Italia di Tennis | i tabelloni e le possibili sfide degli italiani

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 8 maggio 2023) Roma – Splendido lo scenario di Piazza di Spagna per i sorteggi del tanto atteso torneo romanodi. Dal tabellone, delle gare maschili, che è uscito e che ha configurato leprossime al Foro Italico, Jannik Sinner (numero 8 al mondo) si trova nella parte alta e avrà deiscontri con Casper Ruud per poi eventualmente incontrare Novak Djokovic in semifinale. L’altoatesino entrerà in gara al secondo turno. Lorenzo Musetti, presente ai sorteggi, potrebbe sfidare un italiano all’esordio in competizione. Potrebbe essere Arnaldi, che incontrerà Diego Schwartzman al primo turno. Stefanos Tsitsipas ai quarti di finale. Il toscano potrebbe affrontare il derby con Lorenzo Sonego al terzo turno. Ci sarà un match da show al primo turno. Per Fabio ...