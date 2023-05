Inter | il derby col Milan appuntamento epocale | tutto passa da lì

Leggi su inter-news

(Di lunedì 8 maggio 2023) L’ha risistemato buona parte della classifica, ma adesso è come se si resettasse. Il doppiocolindirizzerà definitivamente la stagione e c’è tantissimo in palio oltre alla ‘sola’ qualificazione. FRONTE CAMBIATO – Dieci punti presi alla Roma. Nove punti presi alla Lazio. Cinque punti presi alla Juventus. Quattro punti presi al. Tre punti presi all’Atalanta. Questo è il solco che l’ha fatto con le ultime quattro vittorie consecutive, ritrovando il successo dopo la rovinosa sconfitta col Monza. Un buon bottino che ha permesso di risistemare la classifica – ancora non del, perché la qualificazione alla prossima Champions League è tutta da conquistare – e di risalire al quarto posto. Nonché di sistemare la questione scontri diretti ...