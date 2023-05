Inter | Dzeko | «Dobbiamo continuare come stiamo facendo»

(Di lunedì 8 maggio 2023) Le parole di Edin, attaccante dell’, sull’euroderby in semifinale di Champions League contro il Milanvenuto ai microfoni di Uefa TVprotagonista del nuovo appuntamento con lo ‘UCL Show’, Edinha parlato così in vista di Milan-di mercoledì. SENSAZIONI-: «mi sento? Tranquillo, mi sento tranquillo. Saranno due partite spettacolari. L’Italia e la città di Milano in particolare dovrebbero essere orgogliose di avere due club della stessa città che giocano la semifinale di Champions League. La posta in gioco è alta, giocare la finale a Istanbul sarebbe incredibile». ARIA DERBY –: «I derby hanno cose in comune. Forse a Manchester non l’ho sentito tanto quanto lo sento qui in Italia. La Roma contro la Lazio, più il Milan contro ...

(3 - 5 - 2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro,. All. S. InzaghiUn'esperienza che è pronto a vivere Edin: "Come mi sento Tranquillo - dice l'attaccante dell'in un'intervista al sito della Uefa a due giorni dalla prima sfida contro il Milan - . ...... ma che per i bookmaker si apre con un leggero favore per l'. Sono infatti i nerazzurri a ... a brillare particolarmente è invece Lautaro, prima scelta a 3 volte la posta, conal suo fianco a ...

